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«Динамо» обыграло болгарский клуб в контрольном матче
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«Динамо» обыграло болгарский клуб в контрольном матче 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: 59.ru
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.
В составе победителей по голу в каждом тайме забили Евгений Марков и Евгений Луценко.
Этим матчем бело-голубые завершили программу сбора.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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