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Рижское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя игроками сборной Латвии
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Рижское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя игроками сборной Латвии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Рижское «Динамо» в своём «твиттере» сообщило о заключении пробных контрактов с двумя игроками сборной Латвии — Гунарсом Скворцовым и Виталием Павловым.
28-летний Скворцов выступал за рижский клуб на протяжении шести последних сезонов. В минувшем сезоне форвард забросил 3 шайбы и сделал 8 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата. Скворцов принимал участие в трёх чемпионатах мира (2015-2017).
29-летний Павлов в сезоне-2017/18 забросил 1 шайбу и сделал 1 голевую передачу в 34 матчах «регулярки» КХЛ. В составе национальной команды выступал на Олимпийских играх 2014 года и на четырёх чемпионатах мира (2013, 2016-2018).
Другие трансферы рижского «Динамо».
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