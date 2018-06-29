Рижское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя игроками сборной Латвии

28-летний Скворцов выступал за рижский клуб на протяжении шести последних сезонов. В минувшем сезоне форвард забросил 3 шайбы и сделал 8 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата. Скворцов принимал участие в трёх чемпионатах мира (2015-2017).

29-летний Павлов в сезоне-2017/18 забросил 1 шайбу и сделал 1 голевую передачу в 34 матчах «регулярки» КХЛ. В составе национальной команды выступал на Олимпийских играх 2014 года и на четырёх чемпионатах мира (2013, 2016-2018).

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