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Баскетбольный клуб «Уралмаш» поднялся в Суперлигу 1
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Баскетбольный клуб «Уралмаш» поднялся в Суперлигу 1 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Участником чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги 1 2018\2019 стал БК «Уралмаш». Состав участников утвердили на заседании исполкома российской баскетбольной лиги 28 июня.
В чемпионате примут участие 14 городов из разных регионов страны. Вместе с «заводчанами» список пополнили нынешний чемпион Суперлиги 2 ярославский «Буревестник» и команда из Южно-Сахалинска «Восток-65».
«Мы проделали тяжёлый путь: от любительской команды до чемпионата, где выступает баскетбольная элита страны. А самое главное — сумели сохранить состав в большинстве своём из игроков местного «разлива», что и является нашей основной целью. К данной задаче прибавилась ещё одна — закрепиться в новом турнире, ведь мы дебютанты. Для этого нам нужно одно — поддержка от болельщиков и СМИ», — рассказал спортивный директор баскетбольного клуба Андрей Пенкин.
Состав участников был утвержден российской федерацией баскетбола
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