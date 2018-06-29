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Бойко подписал пятилетний контракт с киевским «Динамо»
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Бойко подписал пятилетний контракт с киевским «Динамо» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Soccer News
Голкипер Денис Бойко подписал контракт с киевским «Динамо» на пять лет, сообщает официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за киевлян на правах аренды, его контракт принадлежал «Бешикташу».
30-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за «Динамо» 18 матчей, пропустил 15 мячей и восемь раз «отыграл» на ноль.
Вратарь ранее выступал за «Днепр», «Бешикташ», «Малагу» и другие команды. С «Днепром» он стал финалистом Лиги Европы и вошел в символическую сборную турнира. С «Бешикташем» он выиграл чемпионат Турции.
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