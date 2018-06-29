23-летний голкипер Коновалов стал игроком «Рубина»

Вратарь Иван Коновалов перешел в «Рубин», сообщает официальный сайт казанского клуба. Контракт подписан на четыре года.

23-летний футболист является воспитанником академии "Спартака" . Выступал за молодежную команду Амкара" (2013/14), «СКЧФ Севастополь» (первая половина сезона-2014/15), «Астрахань» (вторая половина сезона 2014/15). Следующие полтора сезона отыграл в клубе сербской Суперлиги «Раднички». С января 2017 года выступал в составе сербского клуба «Бачка». С сентября 2017 по июнь 2018 играл за «Торпедо-БЕЛАЗ» (Белоруссия).

В минувшем чемпионате Белоруссии вратарь сыграл семь матчей, в которых пропустил два гола. В пяти матчах он отыграл «на ноль».

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