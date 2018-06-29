«Рубин» подписал воспитанника академии «Спартака»

Соглашение рассчитано на четыре года, сообщил официальный сайт казанской команды.

Коновалов является воспитанником балашихинского футбола и академии московского «Спартака» . Выступал за молодежную команду пермского «Амкара» (сезон-2013/14), «СКЧФ Севастополь» (первая половина сезона-2014/15), клуб ПФЛ «Астрахань» (вторая половина сезона-2014/15).

Следующие полтора сезона выступал в клубе сербской Суперлиги «Раднички». С января 2017 года — в составе клуба «Бачка» (Сербия). С сентября 2017 по июнь 2018 года — в «Торпедо-БЕЛАЗ». В минувшем чемпионате Белоруссии сыграл 7 матчей, в которых пропустил два гола, в пяти матчах оставил ворота сухими.