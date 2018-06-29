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«Рубин» подписал воспитанника академии «Спартака»
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«Рубин» подписал воспитанника академии «Спартака» 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Соглашение рассчитано на четыре года, сообщил официальный сайт казанской команды.
Коновалов является воспитанником балашихинского футбола и академии московского «Спартака». Выступал за молодежную команду пермского «Амкара» (сезон-2013/14), «СКЧФ Севастополь» (первая половина сезона-2014/15), клуб ПФЛ «Астрахань» (вторая половина сезона-2014/15).
Следующие полтора сезона выступал в клубе сербской Суперлиги «Раднички». С января 2017 года — в составе клуба «Бачка» (Сербия). С сентября 2017 по июнь 2018 года — в «Торпедо-БЕЛАЗ». В минувшем чемпионате Белоруссии сыграл 7 матчей, в которых пропустил два гола, в пяти матчах оставил ворота сухими.
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