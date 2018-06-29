Ещё
«Белогорье» и «Протон» узнали потенциальных соперников в Кубке вызова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Белогорье» и «Протон» узнали потенциальных соперников в Кубке вызова 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Люксембурге состоялась жеребьёвка розыгрыша мужского и женского Кубка вызова, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола. Белгородское «Белогорье» в 1/16 финала сыграет с победителем противостояния «Клагенфурт» (Австрия) — «Пензудьор» (Венгрия).
Первым соперником «Протона» (Саратовская область) в женском Кубке вызова будет победитель дуэли «Зальцбург» (Австрия) — Дукла (Чехия).
Ранее стали известны кемеровского «Кузбасса» и красноярского «Енисей» в мужском и женском Кубке ЕКВ соответственно.
Чемпионат.com: последние новости
Рижское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя игроками сборной Латвии «Зенит» обыграл «Пинцгау» в товарищеском матче благодаря голу Шатова «Зенит» и «Дженоа» проведут товарищеский матч в Австрии 17 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провал Германии на ЧМ объяснили местью убитых в ВОВ107
Губерниев раскрыл победную тактику сборной России37
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ86
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ263
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова134
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение