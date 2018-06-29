«Белогорье» и «Протон» узнали потенциальных соперников в Кубке вызова

В Люксембурге состоялась жеребьёвка розыгрыша мужского и женского Кубка вызова, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола. Белгородское «Белогорье» в 1/16 финала сыграет с победителем противостояния «Клагенфурт» (Австрия) — «Пензудьор» (Венгрия).

Первым соперником «Протона» (Саратовская область) в женском Кубке вызова будет победитель дуэли «Зальцбург» (Австрия) — Дукла (Чехия).

Ранее стали известны кемеровского «Кузбасса» и красноярского «Енисей» в мужском и женском Кубке ЕКВ соответственно.