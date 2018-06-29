Вратарь Бойко заключил долгосрочный контракт с киевским «Динамо»

Получив статус свободного агента, Бойко подписал соглашение с «Динамо» на пять лет.

В сезоне 2017/2018 он провел в составе «Динамо» 12 матчей в чемпионате Украины, два — в Кубке страны и четыре — в Лиге Европы.