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Минское «Динамо» продлило контракт с Лисовцом
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Минское «Динамо» продлило контракт с Лисовцом 

Советский спорт 42 минуты назад
В минувшем сезоне Лисовец в 36 матчах набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-10».
За «Динамо» он выступает с 2013 года.
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