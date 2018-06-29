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Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Волковым
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Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Волковым 

Советский спорт 1 час назад
Форвард заключил двустороннее соглашение, рассчитанное на один сезон.
В минувшем сезоне Волков в 53 матчах набрал три (1+2) очка.
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