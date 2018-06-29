«Химки» арендовали у «Енисея» защитника Мильдзихова

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2018/2019, сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

В составе «Енисея» Мильдзихов вышел в РФПЛ, проведя в историческом сезоне 19 матчей и забив один мяч.