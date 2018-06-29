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Баскетболисты сборной России обыграли бельгийцев в отборе на Кубок мира
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Баскетболисты сборной России обыграли бельгийцев в отборе на Кубок мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мужская сборная России по баскетболу в матче пятого тура первого этапа отборочного турнира Кубка мира-2019 не оставила шансов соперникам из Бельгии, победив их со счетом 84:66. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий российской команды Дмитрий Хвостов, набравший 16 очков.
Встреча Бельгия — Россия прошла в Антверпене. После пяти туров россияне занимают второе место в группе «Е», имея на своем счету 8 очков. Благодаря победе над бельгийцами наша команда досрочно обеспечила себе выход во второй этап квалификации.
Заключительный матч первого этапа сборная России проведет в Краснодаре, где 2 июля встретится с французским баскетболистами.
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