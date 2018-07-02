Бывший хоккеист московского «Динамо» Комаров подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» 

ТАСС, 2 июля. Бывший нападающий московского «Динамо» финн Лео Комаров подписал четырехлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Айлендерс».
Комаров покинул «Динамо» в 2012 году, продолжив карьеру в клубе НХЛ «Торонто», за который провел пять сезонов, в сезоне-2013/14 форвард также выступал за «Динамо». Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету хоккеиста 247 матчей и 128 очков (56 шайб + 72 передачи). В составе «Динамо» Комаров стал обладателем Кубка Гагарина в 2012 году, первую половину сезона-2012/13 из-за локаута в НХЛ форвард провел в «Динамо», сыграв 13 матчей.
В НХЛ Комаров провел 327 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 122 очка (52+70), в розыгрышах плей-офф НХЛ нападающий сыграл 15 встреч, отметившись одной результативной передачей.
Помимо финского хоккеиста соглашение с «Айлендерс» заключил его соотечественник Валттери Филппула (контракт на один год), который предыдущий сезон отыграл за «Филадельфию». А также канадец Томас Хики (контракт на четыре года), продливший соглашение с нью-йоркской командой.