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«Динамо» победило «Добруджу» в товарищеском матче
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«Динамо» победило «Добруджу» в товарищеском матче 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Завершился товарищеский матч между клубом «Добруджа» из болгарского города Добрич и московским «Динамо». Столичные футболисты добились победы со счетом 2:0.
Товарищеский матч
"Добруджа" — «Динамо М» — 0:2 (0:1)
Голы: Марков, 25 (0:1). Темников, 88 (0:2). «Динамо М»: Зириков, Рыков (Темников, 46), Морозов (Козлов, 46), Липовой (Хольмен, 46), Шуньич (Осипенко, 46), Соснин (Соу, 46), Зотов (Черных, 46), Грулев (Тетте, 46), Москвичев (Ташаев, 46), Панченко (Луценко, 46), Марков (Обольский, 46).
30 июня.
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