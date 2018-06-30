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«Динамо» в контрольном матче победило команду второй лиги Болгарии
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«Динамо» в контрольном матче победило команду второй лиги Болгарии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Московское «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провело товарищеский матч с болгарским клубом «Добруджа». Встреча завершилась победой российской команды со счётом 2:0. В составе победителей голами отличились Евгений Марков и Иван Темников.
Контрольный матч
«Динамо» (Россия) — «Добруджа» (Болгария) — 2:0 (1:0)
Голы: Марков, Темников.
«Динамо» (первый тайм): Зириков, Шунич, Рыков, Морозов, Соснин, Зотов, Москвичёв, Грулёв, Липовой, Панченко, Марков.
«Динамо» (второй тайм): Зириков, Осипенко, Хольмен, Темников, Козлов, Теттех, Соу, Черных, Ташаев, Обольский, Луценко.
По итогам минувшего сезона «Динамо» финишировало на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, а «Добруджа» пробилась из третьего во второй по силе болгарский дивизион.
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