«Динамо» в контрольном матче победило команду второй лиги Болгарии

Иван Темников. Московское «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провело товарищеский матч с болгарским клубом «Добруджа». Встреча завершилась победой российской команды со счётом 2:0. В составе победителей голами отличились Евгений Марков

Контрольный матч

«Динамо» (Россия) — «Добруджа» (Болгария) — 2:0 (1:0)

Голы: Марков, Темников.

«Динамо» (первый тайм): Зириков, Шунич, Рыков, Морозов, Соснин, Зотов, Москвичёв, Грулёв, Липовой, Панченко, Марков.

«Динамо» (второй тайм): Зириков, Осипенко, Хольмен, Темников, Козлов, Теттех, Соу, Черных, Ташаев, Обольский, Луценко.

По итогам минувшего сезона «Динамо» финишировало на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, а «Добруджа» пробилась из третьего во второй по силе болгарский дивизион.