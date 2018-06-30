Ещё
«Енисей» одержал волевую победу над хорватской «Горицей» в контрольном матче
Далее:
Читайте также:
Найти
ЧМ по футболу 2018
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Биатлон
Волейбол
Гандбол
Лыжный спорт
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Роналду вслед за Месси вылетел с ЧМ
Срочная новость
Роналду вслед за Месси вылетел с ЧМ
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
«Енисей» одержал волевую победу над хорватской «Горицей» в контрольном матче
Советский спорт
2 часа назад
Комментарии
Игра завершилась победой красноярцев со счетом 3:2.
Отметим, что по ходу матча российский клуб дважды отыгрывался, а в концовке вырвал победу.
3 июля контрольным матчем с «Уралом» «Енисей» завершит программу сбора.
Читать ещё •••
Советский спорт: последние новости
«Динамо» обыграло болгарский клуб в контрольном матче
Овечкин в седьмой раз в карьере получил «Морис Ришар Трофи»
«Енисей» сыграл вничью с чемпионом Боснии и Герцеговины на сборе в Словении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидера сборной России заподозрили в допинге
78
«Прощай, король!» Завершился лучший матч ЧМ в России
203
Известный спортсмен умер в 38 лет
8
Месси стал автором уникального достижения
3
Абрамович наказал Британию
623
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол
ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол
ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол
ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол
Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение