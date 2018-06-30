Ещё
«Енисей» одержал волевую победу над хорватской «Горицей» в контрольном матче
Далее:
Читайте также:
Ещё
Роналду вслед за Месси вылетел с ЧМ
Роналду вслед за Месси вылетел с ЧМ

«Енисей» одержал волевую победу над хорватской «Горицей» в контрольном матче 

Советский спорт 2 часа назад
Игра завершилась победой красноярцев со счетом 3:2.
Отметим, что по ходу матча российский клуб дважды отыгрывался, а в концовке вырвал победу.
3 июля контрольным матчем с «Уралом» «Енисей» завершит программу сбора.
Советский спорт: последние новости
«Динамо» обыграло болгарский клуб в контрольном матче Овечкин в седьмой раз в карьере получил «Морис Ришар Трофи» «Енисей» сыграл вничью с чемпионом Боснии и Герцеговины на сборе в Словении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидера сборной России заподозрили в допинге78
«Прощай, король!» Завершился лучший матч ЧМ в России203
Известный спортсмен умер в 38 лет8
Месси стал автором уникального достижения3
Абрамович наказал Британию623
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение