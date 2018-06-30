«Енисей» одержал волевую победу над хорватской «Горицей» в контрольном матче

Игра завершилась победой красноярцев со счетом 3:2.

Отметим, что по ходу матча российский клуб дважды отыгрывался, а в концовке вырвал победу.

3 июля контрольным матчем с «Уралом» «Енисей» завершит программу сбора.