«Урал», «Енисей» и «Уфа» одержали победы в контрольных матчах

Три команды российской Премьер-Лиги провели контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону.

«Урал» со счётом 1:0 обыграл сербский клуб «Чукарички». Единственный гол во втором тайме забил Никита Глушков

Наконец, «Уфа» со счётом 3:2 переиграла румынскую команду «Университатя Крайова».

Контрольные матчи

«Урал» (Россия) — «Чукарички» (Сербия) — 1:0 (0:0); «Енисей» (Россия) — «Горица» (Хорватия) — 3:2 (1:2); «Уфа» (Россия) — «Университатя Крайова» (Румыния) — 3:2 (1:1)