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«Урал», «Енисей» и «Уфа» одержали победы в контрольных матчах
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«Урал», «Енисей» и «Уфа» одержали победы в контрольных матчах 

Чемпионат.com 2 часа назад
Три команды российской Премьер-Лиги провели контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону.
«Урал» со счётом 1:0 обыграл сербский клуб «Чукарички». Единственный гол во втором тайме забил Никита Глушков.
«Енисей» также одержал победу — команда Дмитрия Аленичева со счётом 3:2 одолела хорватскую «Горицу». В составе красноярского клуба голами отличились Михаил Костюков, Максим Руднев и Артур Саркисов.
Наконец, «Уфа» со счётом 3:2 переиграла румынскую команду «Университатя Крайова».
Контрольные матчи
«Урал» (Россия) — «Чукарички» (Сербия) — 1:0 (0:0); «Енисей» (Россия) — «Горица» (Хорватия) — 3:2 (1:2); «Уфа» (Россия) — «Университатя Крайова» (Румыния) — 3:2 (1:1)
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