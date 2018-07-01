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bwin: матч «Колхети» — «Динамо» Тбилиси мог быть договорным
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bwin: матч «Колхети» — «Динамо» Тбилиси мог быть договорным 

Чемпионат.com 3 часа назад
Матч 17-го тура чемпионата Грузии по футболу, в котором «Колхети» принимал тбилисское «Динамо», вызвал подозрения у букмекеров. В частности, компания bwin зафиксировала, что при счёте 1:0 в пользу «Колхети» начал поступать аномально большой объём ставок на победу тбилисского «Динамо».
Причём клиенты активно ставили на победу гостей с форой 1.5 и 2.5, то есть на уверенный выигрыш команды, которая на тот момент уступала в счёте. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Динамо», которое забило три гола в последние восемь минут основного времени. bwin зафиксировал все сделанные на эту игру ставки, число и объём которых был сопоставим с показателями футбольных чемпионатов «большой пятёрки», а также сообщил о блокировке пользователей, чья игровая активность вызвала подозрения. Информация будет передана в Европейскую ассоциацию спортивной безопасности (ESSA). ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами (bwin, William Hill, bet365, Paddy Power Betfair и др.) и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры и федерации обмениваются информацией о подозрительных ставках.
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