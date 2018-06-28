Сенегал — Колумбия. Букмекеры назвали фаворита

Сегодня в 17:00 сборные Сенегала и Колумбии поспорят между собой за путевку в плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет в Самаре. Последний раз команды встречались между собой в 2014 году в рамках товарищеского матча, который завершился со счетом 2:2. Сборная Сенегала после двух туров неожиданно занимает второе место в группе, набрав 4 очка. Подопечные Алью Сиссе в первом туре обыграли Польшу со счетом (2:1), а после этого расписали результативную мировую с Японией со счетом 2:2. Отметим, команда не лучшим образом действует в обороне, но отличается мощными скоростными игроками, которые остро действуют на контратаках. Сборная Колумбии, в свою очередь, с тремя очками в активе занимает третье место. В первом туре команда практически весь матч провела в меньшинстве и уступила сборной Японии 1:2. Во втором туре команда показала, на что способна, разгромив сборную Польши, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Команда демонстрирует яркий атакующий футбол. Букмекеры фаворитом противостояния называют сборную Колумбии, предлагая на их победу коэффициент 1.95. Шансы национальной команды Сенегала взять три очка можно по коэффициенту 4.0. Сделать ставку на ничью предлагается по коэффициенту 3.3.