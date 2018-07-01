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Экс-тренер академии «Рубина» будет помогать Хацкевичу в киевском «Динамо»
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Экс-тренер академии «Рубина» будет помогать Хацкевичу в киевском «Динамо»
Советский спорт
44 минуты назад
Комментарии
У специалистов есть опыт совместной работы в сборной Белоруссии.
Ранее Докампо работал тренером-методистом академии
казанского «Рубина»
.
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