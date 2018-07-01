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Экс-тренер академии «Рубина» будет помогать Хацкевичу в киевском «Динамо»
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Экс-тренер академии «Рубина» будет помогать Хацкевичу в киевском «Динамо» 

Советский спорт 44 минуты назад
У специалистов есть опыт совместной работы в сборной Белоруссии.
Ранее Докампо работал тренером-методистом академии казанского «Рубина».
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