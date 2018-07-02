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Карасев пропустит матч с Францией из-за перелома носа
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Карасев пропустит матч с Францией из-за перелома носа 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Атакующий защитник сборной России Сергей Карасев не сыграет в матче заключительного тура первого этапа квалификации Кубка мира 2019 года против команды Франции, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Российской федерации баскетбола (РФБ), Карасев получил перелом носа в матче пятого тура первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года. В заявке его заменит Иван Ухов.
Ранее сборная России по баскетболу обыграла национальную команду Бельгии в матче пятого тура первого группового этапа квалификации чемпионата мира — 2019.
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