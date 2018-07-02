Карасев пропустит матч с Францией из-за перелома носа

Атакующий защитник сборной России Сергей Карасев не сыграет в матче заключительного тура первого этапа квалификации Кубка мира 2019 года против команды Франции, сообщает ТАСС

По информации пресс-службы Российской федерации баскетбола (РФБ), Карасев получил перелом носа в матче пятого тура первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года. В заявке его заменит Иван Ухов

Ранее сборная России по баскетболу обыграла национальную команду Бельгии в матче пятого тура первого группового этапа квалификации чемпионата мира — 2019.