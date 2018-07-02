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Дуэты Кантор/Лосяк и Бэнсли/Уилкерсон выиграли этап Мирового тура в Варшаве
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Дуэты Кантор/Лосяк и Бэнсли/Уилкерсон выиграли этап Мирового тура в Варшаве 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Варшаве (Польша) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В финале мужских соревнований поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк в трёх партиях обыграли представителей Бразилии Витора Фелипе и Эвандро со счётом 2:1 (27:29, 21:13, 15:12).
В женском турнире первенствовали канадки Хитер Бэнсли и Брэнди Уилкерсон, которые в финале победили немок Юлию Зюде и Шанталь Лабуройр со счётом 2:0 (21:17, 21:17).
Лучший результат среди россиян продемонстрировали Олег Стояновский и Игорь Величко, которые дошли до 1/8 финала.
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