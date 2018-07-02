Дуэты Кантор/Лосяк и Бэнсли/Уилкерсон выиграли этап Мирового тура в Варшаве

В Варшаве (Польша) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В финале мужских соревнований поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк в трёх партиях обыграли представителей Бразилии Витора Фелипе и Эвандро со счётом 2:1 (27:29, 21:13, 15:12).

В женском турнире первенствовали канадки Хитер Бэнсли и Брэнди Уилкерсон, которые в финале победили немок Юлию Зюде и Шанталь Лабуройр со счётом 2:0 (21:17, 21:17).