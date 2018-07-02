Шуплер вернулся на должность главного тренера «Донбасса» 

Новым главным тренер «Донбасса» стал Юлиус Шуплер, сообщает официальный сайт украинского клуба.
67-летний специалист подписал контракт на два года. Ранее он уже работал с командой, когда она выступала в КХЛ.
При этом тренерский штаб, который привел «Донбасс» к победе в чемпионате Украины в прошлом сезоне, также продолжит работу. Сергей Витер станет первым ассистентом Юлиуса Шуплера, еще одним помощником главного тренера будет Игорь Кугут, а Евгений Бруль, как и раньше, будет отвечать за работу с вратарями.
Ранее Шуплер работал главным тренером в таких клубах как "Динамо" (Рига) , «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск), ЦСКА (Москва), «Кошице», "Слован" (Братислава), «Спарта» (Прага), «Дукла» (Тренчин), «Попрад». С 1993 по 1996, а также с 2006 по 2008 годы Юлиус Шуплер возглавлял национальную сборную Словакии.