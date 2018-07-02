Шуплер вернулся на должность главного тренера «Донбасса»

Новым главным тренер «Донбасса» стал Юлиус Шуплер , сообщает официальный сайт украинского клуба.

67-летний специалист подписал контракт на два года. Ранее он уже работал с командой, когда она выступала в КХЛ.

При этом тренерский штаб, который привел «Донбасс» к победе в чемпионате Украины в прошлом сезоне, также продолжит работу. Сергей Витер станет первым ассистентом Юлиуса Шуплера, еще одним помощником главного тренера будет Игорь Кугут , а Евгений Бруль, как и раньше, будет отвечать за работу с вратарями.