Ещё
Шуплер вернулся на должность главного тренера «Донбасса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шуплер вернулся на должность главного тренера «Донбасса» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Новым главным тренер «Донбасса» стал Юлиус Шуплер, сообщает официальный сайт украинского клуба.
67-летний специалист подписал контракт на два года. Ранее он уже работал с командой, когда она выступала в КХЛ.
При этом тренерский штаб, который привел «Донбасс» к победе в чемпионате Украины в прошлом сезоне, также продолжит работу. Сергей Витер станет первым ассистентом Юлиуса Шуплера, еще одним помощником главного тренера будет Игорь Кугут, а Евгений Бруль, как и раньше, будет отвечать за работу с вратарями.
Ранее Шуплер работал главным тренером в таких клубах как "Динамо" (Рига) , «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск), ЦСКА (Москва), «Кошице», "Слован" (Братислава), «Спарта» (Прага), «Дукла» (Тренчин), «Попрад». С 1993 по 1996, а также с 2006 по 2008 годы Юлиус Шуплер возглавлял национальную сборную Словакии.
Спорт-Экспресс: последние новости
Гендир "Динамо": "Клуб примет все разумные шаги, чтобы Ташаев остался" Стали известны все соперники сборной России по "Финалу шести" Лиги наций "Динамо" вручило Овечкину памятный кубок в честь победы в Кубке Стэнли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Запад отреагировал на триумф сборной России407
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова615
Шаурма и кокошники матча Россия — Испания38
«Испанцы должны были выиграть»374
Украинцы массово болеют за Россию299
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
01:57
«Испанцы должны были выиграть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение