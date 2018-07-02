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В Костроме открылись площадки для занятия спортом
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В Костроме открылись площадки для занятия спортом 

АиФ Владимир 41 минуту назад
Фото: АиФ Владимир
Со 2 июля в Костроме постепенно начнут открываться площадки для занятий спортом. Мэрия города сообщает, что у каждой будет свой график работы.
На каждом участке будут присутствовать инструкторы — студенты кафедры физической культуры КГУ.
Расположение площадок и время работы будет таким: 1. Школа № 37 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон) с 5 по 31 июля, пн — чт с 12.00 до 15.00 2. Школа № 23 (футбол, фризби, скакалки, бадминтон) со 2 по 27 июля, пн — чт с 16.00 до 19.00 3. Лицей № 17 (футбол, волейбол, фризби, баскетбол, скакалки, бадминтон) со 2 по 27 июля, пн — чт с 13.00 до 16.00 4. Игровая площадка на ул. Калиновская, 61 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон), с 5 по 31 июля, пн — чт с 13.00 до 16.00 5. Городской пляж на Лесной (волейбол, фризби, бадминтон), с 3 по 30 июля, пн — чт с 14.00 до 17.00 6. Венеция (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон), с 3 по 30 июля, пн — чт с 12.00 до 15.00 7. Школа № 24 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон), с 5 по 31 июля, пн — чт с 12.00 до 15.00  Вход свободный!
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