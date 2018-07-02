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Бывший хоккеист Динамо перешел в клуб НХЛ
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Бывший хоккеист Динамо перешел в клуб НХЛ 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший форвард московского Динамо Лео Комаров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс, сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что срок соглашения с финским нападающим составил четыре года.
Комаров выступал в клубе НХЛ Торонто с 2012 года, а в сезоне-2013/14 состоял в московском Динамо.
На счету Комарова 342 игры в НХЛ, где он заработал 123 очка (52 гола + 123 передачи).
Ранее нападающий Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин попал в сферу интересов десяти клубов НХЛ.
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