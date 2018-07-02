Скопинцев вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Потайчук определился со своими помощниками, сообщает официальный сайт клуба.

46-летний Скопинцев после завершения карьеры работал тренером в молодежной команде ХК МВД (2013-2015), после чего перешел в тренерский штаб команды ВХЛ «Динамо» (Балашиха), а с декабря 2015 года стал тренером «Динамо» (Москва).

Отметим, что Скопинцев выступал за «Крылья Советов» с 1989 по 1995 годы.

Ключников и Пряхин работают тренерами в «Крыльях» с момента возрождения молодежной команды в 2016 году.