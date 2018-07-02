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«Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч МЛС 4 июля
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«Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч МЛС 4 июля 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Хьюстон Динамо»
«Апельсины» отстают от зоны плей-офф в Западной конференции на два балла. После 15 поединков они заработали 21 пункт и расположились на седьмой строке турнирки.
Все прогнозы на футбол
За последние пять матчей клуб из Хьюстона заработал шесть очков, одержав победы в двух играх и три встречи проиграл.
Одолел на своем поле «Нью-Йорк Сити» (3:1) и «Колорадо» (2:0), а на выезде уступил «Реал Солт-Лейк» (1:2), «Монреалю» (0:1) и «Канзас Сити» (2:3).
Подопечные Вильмера Кабрера в этом сезоне МЛС на своем поле в семи поединках ни разу не сыграли вничью, пять матчей победили и два поединка проиграли. За последние четыре игры на родной арене «оранжевые» одержали виктории во всех этих встречах.
Также «Хьюстон Динамо» пробился в четвертьфинал Кубка ЮС Оупен, переиграв в 1/8 финала «Миннесоту» со счетом 1:0.
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» после 16 поединков расположился на третьем месте в Западной конференции, имея в своем активе 30 очков и уступая первой строке всего лишь два балла.
С учетом всех матчей (первенство и Кубок) «черно-золотые» имеют 5-матчевую победную серию. Одержали две виктории в Кубке ЮС Оупен и пробились в 1/4 финала турнира.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
А в регулярном первенстве МЛС взяли верх над «Сан-Хосе» (4:3) в гостях, а также в домашних поединках над «Коламбус Крю» (2:0) и «Филадельфией» (4:1).
Гостевые поединке регулярного первенства принесли дружине Боба Брэдли пять викторий и четыре поражения.
Прогноз
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтения хозяевам поля: победа «Хьюстон Динамо» — 1,90, победа «Лос-Анджелеса» — 3,65, ничья — 4,00.
В этом сезоне «апельсины» на своем поле еще не играли вничью, и их оппонент на выезде также еще не заканчивал поединок ничейным результатом.
Рискнем предположить, что бескомпромиссная серия команд прервется, поэтому в этой игре мы ставим на ничью за 4,00.
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