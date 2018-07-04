Игрок «Динамо» расторг контракт с клубом и перейдет в «Спартак»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев в ближайшее время покинет клуб, сообщает Sport24. Футболист достиг соглашения с бело-голубыми о разрыве контракта, заплатив за себя компенсацию в размере €1,5 млн Отмечается, что 24-летний хавбек перейдет на правах свободного агента в другую столичную команду — "Спартак" . Он подпишет с красно-белыми долгосрочное соглашение. Ташаев находится в структуре «Динамо» с 2009 года. Перед началом чемпионата мира — 2018 игрок был вызван в национальную сборную России, однако в окончательную заявку Станислава Черчесова не попал. Ранее сообщалось, что ВФСО «Динамо» подало в суд на игрока сборной России.