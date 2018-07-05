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Ташаев высказался об уходе из «Динамо»
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Ташаев высказался об уходе из «Динамо» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев подтвердил уход из столичного клуба, сообщает Sport.24.ru.
Сегодня бело-голубые вылетели на сборы в Австрию, но без 24-летнего футболиста.
"Отношения с «Динамо» закончились. Я открыт к любым предложениям, — заявил Ташаев.
Футболист отметил, что со своей дальнейшей карьерой определится в ближайшее время.
"Определюсь со своим будущим в ближайшее время. Многое зависит от того, кто быстрее проявит инициативу", — отметил полузащитник.
По словам Ташаева, о возможном переезде за границу говорить пока рано.
"Мне сейчас нужно в России доказать свою состоятельность, чтобы потом в будущем поехать поиграть за границу. Поэтому намерен продолжать карьеру в России", — заключил он.
Ташаев перед началом чемпионата мира — 2018 вызывался на сбор в национальную сборную России, однако в окончательную заявку команды не попал.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Динамо» может перейти в московский "Спартак".
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