Ташаев высказался об уходе из «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев подтвердил уход из столичного клуба, сообщает Sport.24.ru.

Сегодня бело-голубые вылетели на сборы в Австрию, но без 24-летнего футболиста.

"Отношения с «Динамо» закончились. Я открыт к любым предложениям, — заявил Ташаев.

Футболист отметил, что со своей дальнейшей карьерой определится в ближайшее время.

"Определюсь со своим будущим в ближайшее время. Многое зависит от того, кто быстрее проявит инициативу", — отметил полузащитник.

По словам Ташаева, о возможном переезде за границу говорить пока рано.

"Мне сейчас нужно в России доказать свою состоятельность, чтобы потом в будущем поехать поиграть за границу. Поэтому намерен продолжать карьеру в России", — заключил он.

Ташаев перед началом чемпионата мира — 2018 вызывался на сбор в национальную сборную России, однако в окончательную заявку команды не попал.