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Футболист Ташаев не поедет на второй сбор «Динамо»
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Футболист Ташаев не поедет на второй сбор «Динамо» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев не поедет с командой на второй сбор перед стартом чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Алан Агузаров.
По информации ряда СМИ активный интерес к 24-летнему Ташаеву проявляет московский "Спартак". Динамовцы 1 июля завершили первый тренировочный сбор в Болгарии, в котором принял участие Ташаев.
"На второй сбор с «Динамо» Ташаев не поедет", — сказал агент.
Зимой Ташаев подписал с «Динамо» новый контракт до 2020 года. В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 он забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Ташаев попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательной заявке на турнир футболиста не оказалось.
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