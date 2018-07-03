ВК «Урал» подписал контракт с серебряным призером Олимпиады

«Урал» подписал контракт с 29-летним доигровщиком Олегом Антоновым . Как сообщает пресс-служба волейбольного клуба, соглашение с ним рассчитано на 1 год. Также известно, что отец волейболиста, Ярослав Антонов, находится в тренерском штабе «Урала».

— Нападающий начинал прошлый сезон в итальянском клубе «Вибо Валентия» и был лучшим бомбардиром команды, однако в середине сезона расторг контракт и перешел в «Зираатбанк». С клубом из Анкары он занял 6-е место в чемпионате Турции и дошел до финала Кубка ЕКВ, в котором проиграл «Белогорью», — говорится в пресс-релизе.

В составе сборной Италии игрок стал серебряным призёром Олимпиады-2016. В Лиге наций в этом году Олег Антонов так же выступает за сборную Италии.

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