Ещё
ВК «Урал» подписал контракт с серебряным призером Олимпиады
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВК «Урал» подписал контракт с серебряным призером Олимпиады 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
«Урал» подписал контракт с 29-летним доигровщиком Олегом Антоновым. Как сообщает пресс-служба волейбольного клуба, соглашение с ним рассчитано на 1 год. Также известно, что отец волейболиста, Ярослав Антонов, находится в тренерском штабе «Урала».
— Нападающий начинал прошлый сезон в итальянском клубе «Вибо Валентия» и был лучшим бомбардиром команды, однако в середине сезона расторг контракт и перешел в «Зираатбанк». С клубом из Анкары он занял 6-е место в чемпионате Турции и дошел до финала Кубка ЕКВ, в котором проиграл «Белогорью», — говорится в пресс-релизе.
В составе сборной Италии игрок стал серебряным призёром Олимпиады-2016. В Лиге наций в этом году Олег Антонов так же выступает за сборную Италии.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Два «юлаевца» задрафтованы клубами НХЛ Россия сыграет с Уругваем за первое место в группе на ЧМ - 2018 Завтра футбольная «Уфа» дома сразится с «Томью» за выход в премьер-лигу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин поставил на Испанию и проиграл почти 2 млн32
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву41
Как Запад отреагировал на триумф сборной России572
Украина бьется в истерике после победы России50
У игрока российской сборной выявили серьезную травму22
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение