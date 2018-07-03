Полузащитник «Динамо» Катрич находится на просмотре в «Краснодаре»

Ранее «СЭ» сообщал, что 23-летний игрок в сезоне-2018/19 будет выступать за клуб РФПЛ.

Накануне Катрич принял участие в товарищеском матче «Краснодаре» против «Дружбы» (7:0). Он вышел на замену на 46-й минуте и не отметился результативными действиями.

В чемпионате России-2017/18 Катрич провел 4 матча за основной состав «Динамо» и 3 — за молодежную команду, забив 2 гола. В сезоне-2016/2017, когда бело–голубые выступали в ФНЛ, игрок был признан лучшим полузащитником лиги.

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