Тилли: все 6 сборных являются фаворитами в борьбе за титул в Лиге наций

Главный тренер мужской сборной Франции Лоран Тилли поделился ожиданиями от «Финала шести» Лиги наций. Соревнования пройдут с 4 по 8 июля во Франции.

«Все игроки нашей команды готовы к «Финалу шести». Мы хорошо поработали на тренировках. Надеюсь, это будет видно в «Финале шести».

В последние годы в финальный этап соревнований выходят одни и те же сборные: США, Россия, Бразилия, Польша, Сербия. Есть стабильная группа команд, которые подтверждают свой статус. Все эти сборные будут фаворитами в «Финале шести». Мы тоже", — цитирует Тилли официальный сайт Федерации волейбола Франции.