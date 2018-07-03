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Тилли: все 6 сборных являются фаворитами в борьбе за титул в Лиге наций
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Тилли: все 6 сборных являются фаворитами в борьбе за титул в Лиге наций 

Чемпионат.com 3 часа назад
Главный тренер мужской сборной Франции Лоран Тилли поделился ожиданиями от «Финала шести» Лиги наций. Соревнования пройдут с 4 по 8 июля во Франции.
«Все игроки нашей команды готовы к «Финалу шести». Мы хорошо поработали на тренировках. Надеюсь, это будет видно в «Финале шести».
В последние годы в финальный этап соревнований выходят одни и те же сборные: США, Россия, Бразилия, Польша, Сербия. Есть стабильная группа команд, которые подтверждают свой статус. Все эти сборные будут фаворитами в «Финале шести». Мы тоже", — цитирует Тилли официальный сайт Федерации волейбола Франции.
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