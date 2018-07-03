В посёлке Малиновка фермеры сыграли в волейбол

В посёлке Малиновка Черняховского городского округа прошли соревнования по волейболу между командами фермерских хозяйств.

Все участники тщательно готовились к этому дню: тренировались после работы на сельскохозяйственных угодьях, активно заботились о своем здоровье и отказались от вредных привычек. Игры были в главном помещении Дома культуры. Недавно его отремонтировали, впервые за 40 лет.

Волейбольный турнир состоялся в новом спортивном зале, выполненном по всем стандартам, со специальным напольным покрытием.