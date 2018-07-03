ВФСО «Динамо» подало апелляцию на решение суда по делу Ташаева

Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» подало апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы по делу полузащитника ФК «Динамо» Александра Ташаева. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

14 июня ВФСО «Динамо» подало иск в Арбитражный суд о запрете ФК «Динамо» увольнять Ташаева, а РФС, РФПЛ и ФНЛ — регистрировать игрока в составе какого-либо другого клуба. Однако на следующий день суд вынес отказ в наложении обеспечительной меры. В результате ВФСО «Динамо» обжаловала данное решение.

Контракт Ташаева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2020 года. Известно, что в соглашении игрока прописаны отступные в размере 1,5 миллионов евро.