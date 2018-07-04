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Крючкова: «Енисей» рисковал, пригласив меня. В Сибири очень смелые люди
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Крючкова: «Енисей» рисковал, пригласив меня. В Сибири очень смелые люди 

Чемпионат.com 2 часа назад
Либеро красноярского «Енисея» Светлана Крючкова прокомментировала своё возвращение в волейбол после годичного перерыва.
«Я думаю, для тех, кто хоть чуть-чуть следил за моей спортивной судьбой, это возвращение стало внезапным. Да оно и для меня стало неожиданным! Для тех же, кто не следил за событиями пропущенного сезона, оно стало просто непонятным. Дело было так: через пару дней после выхода интервью позвонил мой бывший агент Владимир Касторнов, с которым я прекратила работать после ухода из краснодарского «Динамо». И он вдруг сказал, что есть предложение из Красноярска, — готова ли я его рассмотреть? Сказать, что я была приятно удивлена, ничего не сказать! Разумеется, вопрос финансов мною не поднимался, ведь «Енисей» делал мне предложение, несмотря на пропущенный сезон! Это был поступок со стороны клуба, и я благодарна его руководству за возвращение меня в большой волейбол, за то, что они решились на такой рискованный шаг. Я бы на их месте не решилась, честно скажу. Но в Сибири очень смелые люди. Они поверили в меня, и я согласилась, полная решимости отблагодарить их своей игрой.
Лишнего веса не было, а вот мышечная масса у меня уменьшилась. Но за две недели занятий в команде я её успешно восстановила, чему поспособствовал и бег, и занятия в тренажёрном зале, и спортивное питание. Первыми увидели перемены в состоянии моих мышц массажисты команды. Они называли динамику восстановления моих мышечных кондиций феноменальной. При желании — всё возможно!" — цитирует Крючкову «Прекрасный волейбол».
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