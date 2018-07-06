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Ижевский «Зенит» сыграл вничью со второй командой Уфы
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Ижевский «Зенит» сыграл вничью со второй командой Уфы 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Уфа. Футболисты ижевского «Зенита» сыграли вничью со второй командой Уфы. Соперники голами не отметились.
«Матч прошел при хорошей погоде в обоюдных атаках. Как хозяева, так и ижевский коллектив наигрывали комбинации и просматривали потенциальных новичков», — сообщает официальная группа команды Вконтакте.
Отметим, что «Уфа-2» в следующем сезоне будет выступать вместе с «Зенитом» в зоне Урал-Приволжье. В субботу, 7 июля, коллектив из Ижевска проведет еще один контрольный матч. Противостоять «Зениту» будет «Нефтехимик».
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