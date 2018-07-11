«Зенит» одержал победу над «Грассхоппером» в товарищеском матче

«Зенит» провёл товарищеский матч со швейцарским «Грассхоппером» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на базе футбольного клуба «Оберндорф» в Австрии и завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.

По итогам минувшего сезона российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. После товарищеского матча «Зенит» завершит второй сбор в Австрии и отправится домой, в Санкт-Петербург.