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«Зенит» одержал победу над «Грассхоппером» в товарищеском матче
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«Зенит» одержал победу над «Грассхоппером» в товарищеском матче 

Чемпионат.com 23 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Зенит» провёл товарищеский матч со швейцарским «Грассхоппером» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на базе футбольного клуба «Оберндорф» в Австрии и завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.
Голами в составе победителей отметились нападающие Лука Джорджевич и Себастьян Дриусси.
По итогам минувшего сезона российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. После товарищеского матча «Зенит» завершит второй сбор в Австрии и отправится домой, в Санкт-Петербург.
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