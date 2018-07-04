Нагатинский затон примет соревнования по пляжному волейболу

Турнир по пляжному волейболу пройдет в Нагатинском затоне. Первый этап начнется 14 июля.

Участие могут принять команды из двух человек обоих полов («миксты») и одного пола (мужские и женские). Чтобы зарегистрироваться для игры, нужно подать заявку за неделю до даты турнира, прием закончится за день до начала состязания. В заявке должны быть указаны фамилия и имя игроков, а также контактные данные.

Игра будет состоять из трех партий, первые две идут до 21 очка, третья длится до 11 очков. Организаторы обещают предоставить питьевую воду, фотографии, кубки, медали и другие призы всем участникам.

Прием заявок стартует в выходные 7-8 июля. Первое состязание «Микст» пройдет 14 июля.

Игровые площадки расположены по адресу: Кленовый бульвар, 6 к.2.