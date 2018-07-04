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Женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема госфлага
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Женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема госфлага 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
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