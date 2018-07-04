Женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема госфлага

Пекин, 4 июля / Синьхуа / — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В среду женская сборная Китая по волейболу присутствовала на церемонии подъема государственного флага, состоявшейся на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.