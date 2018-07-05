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«Адмирал» подал иск на 47 миллионов рублей к АНО «ОХК „Динамо“
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«Адмирал» подал иск на 47 миллионов рублей к АНО «ОХК „Динамо“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РАПСИ
Руководство «Адмирала» подало в Арбитражный суд Москвы заявление о включении долга перед ним в размере 47 млн рублей в реестр требований кредиторов АНО «ОХК „Динамо“, сообщается на официальном сайте Российского агентства правовой и судебной информации.
Напомним, заключением от 20 июня Арбитражный суд Москвы признал АНО „ОХК „Динамо“ банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Задолженность клуба перед 23 кредиторами составляет свыше 872 миллионов рублей.
Отметим, в прошлом розыгрыше КХЛ принимало участие ООО „Хоккейный клуб „Динамо“ Москва“ — именно к этой организации перешли права владения клубом. Эта же организация подала заявление на участие в КХЛ сезона-2018/19.
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