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Сборная Московской области по волейболу готовится к молодежной спартакиаде
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Сборная Московской области по волейболу готовится к молодежной спартакиаде 

360tv.ru 47 минут назад
Подмосковные волейболистки будут бороться за первое место на молодежной спартакиаде в Пензе. Московский регион представят игроки из одинцовских команд.
Как и Олимпийские игры, летняя спартакиада молодежи проходит раз в 4 года. На этот раз в финале соревнований впервые будет женский волейбол.
В сборную Московской области вошли игроки команды Подмосковья и училища олимпийского резерва. Девушкам повезло — весь год их тренировки проходили в одном зале, поэтому волейболистки знают друг друга и им будет проще сыграться. Волейбол — командная игра. Поэтому помимо техники, волейболистки работают и над взаимодействием друг с другом.
Первая игра у сборной Московской области пройдет в Пензе уже 7 июля.
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