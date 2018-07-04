Сборная Московской области по волейболу готовится к молодежной спартакиаде

Подмосковные волейболистки будут бороться за первое место на молодежной спартакиаде в Пензе. Московский регион представят игроки из одинцовских команд.

Как и Олимпийские игры, летняя спартакиада молодежи проходит раз в 4 года. На этот раз в финале соревнований впервые будет женский волейбол.

В сборную Московской области вошли игроки команды Подмосковья и училища олимпийского резерва. Девушкам повезло — весь год их тренировки проходили в одном зале, поэтому волейболистки знают друг друга и им будет проще сыграться. Волейбол — командная игра. Поэтому помимо техники, волейболистки работают и над взаимодействием друг с другом.

Первая игра у сборной Московской области пройдет в Пензе уже 7 июля.