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Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы
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Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: ТАСС
Женская сборная России по пляжному футболу во втором туре группового этапа Кубка Европы в Назаре уверенно переиграла команду Нидерландов со счётом 6:2. Решающий вклад в успех подопечных Ильи Леонова внесла Анастасия Горшкова, оформившая хет-трик в третьем периоде.
Накануне россиянки в своём дебютном матче в истории одолели команду Швейцарии. Таким образом, сборная России вышла в финал соревнований, который состоится в воскресенье, 8 июля. За титул российские «пляжницы» поспорят с англичанками или испанками.
Пляжный футбол. Женщины. Кубок Европы. Назаре, Португалия Группа В. 2-й тур  Нидерланды — Россия — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3).
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