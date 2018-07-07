Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы

Женская сборная России по пляжному футболу во втором туре группового этапа Кубка Европы в Назаре уверенно переиграла команду Нидерландов со счётом 6:2. Решающий вклад в успех подопечных Ильи Леонова внесла Анастасия Горшкова, оформившая хет-трик в третьем периоде.

Накануне россиянки в своём дебютном матче в истории одолели команду Швейцарии. Таким образом, сборная России вышла в финал соревнований, который состоится в воскресенье, 8 июля. За титул российские «пляжницы» поспорят с англичанками или испанками.

Пляжный футбол. Женщины. Кубок Европы. Назаре, Португалия Группа В. 2-й тур Нидерланды — Россия — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3).