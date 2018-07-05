Этап женского Кубка России по волейболу пройдет в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба нижегородского волейбольного клуба «Спарта», в кубковых матчах примут участие команды Суперлиги и Высшей лиги «А».

Соперницами нижегородских волейболисток на предварительном этапе станут «Динамо Казань», «Сахалин», «Динамо» (Краснодар). «Приморочка» (Владивосток) и «Олимп» (Куйбышев).

Из каждой зоны в полуфинал выходит по три команды, занявшие в своих зонах 1 — 3 места.

Турнир будет проходить в три этапа: предварительный (два тура), полуфинальный и финальный.

Напомним, нижегородская «Спарта» заняла пятое место в Высшей лиге А.