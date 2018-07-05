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Этап женского Кубка России по волейболу пройдет в Нижнем Новгороде
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Этап женского Кубка России по волейболу пройдет в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба нижегородского волейбольного клуба «Спарта», в кубковых матчах примут участие команды Суперлиги и Высшей лиги «А».
Соперницами нижегородских волейболисток на предварительном этапе станут «Динамо Казань», «Сахалин», «Динамо» (Краснодар). «Приморочка» (Владивосток) и «Олимп» (Куйбышев).
Из каждой зоны в полуфинал выходит по три команды, занявшие в своих зонах 1 — 3 места.
Турнир будет проходить в три этапа: предварительный (два тура), полуфинальный и финальный.
Напомним, нижегородская «Спарта» заняла пятое место в Высшей лиге А.
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