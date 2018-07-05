Названы клубы КХЛ, которые примут участие в вынесенных матчах в Вене и Цюрихе

Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон-2018/19, который станет 11-м в истории лиги. В соревновании примут участие 25 команд. В календаре КХЛ запланировано проведение вынесенных матчей в Австрии и Швейцарии. 26 и 28 октября 2018 года в Вене пройдут матчи «Слован» — ЦСКА и «Слован» — СКА соответственно. 26 и 28 ноября 2018 года в Цюрихе состоятся игры «Динамо» (Рига) — СКА и «Динамо» (Рига) — ЦСКА. Полный календарь на сезон-2018/19 доступен на официальном сайте КХЛ. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»