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Названы клубы КХЛ, которые примут участие в вынесенных матчах в Вене и Цюрихе
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Названы клубы КХЛ, которые примут участие в вынесенных матчах в Вене и Цюрихе 

Чемпионат.com 1 час назад
Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон-2018/19, который станет 11-м в истории лиги. В соревновании примут участие 25 команд.
В календаре КХЛ запланировано проведение вынесенных матчей в Австрии и Швейцарии. 26 и 28 октября 2018 года в Вене пройдут матчи «Слован» — ЦСКА и «Слован» — СКА соответственно. 26 и 28 ноября 2018 года в Цюрихе состоятся игры «Динамо» (Рига) — СКА и «Динамо» (Рига) — ЦСКА.
Полный календарь на сезон-2018/19 доступен на официальном сайте КХЛ.
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