Рижское «Динамо» пополнил экс-защитник «Кузни» Фэйрчайлд

Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на один сезон.

С 2014 по 2016 год Фэйрчайлд выступал за новокузнецкий «Металлург». В КХЛ он провел 109 матчей и набрал 36 (8+28) очков.

Последним клубом защитника был шведский «Регле».