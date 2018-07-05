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Рижское «Динамо» пополнил экс-защитник «Кузни» Фэйрчайлд
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Рижское «Динамо» пополнил экс-защитник «Кузни» Фэйрчайлд
Советский спорт
23 минуты назад
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Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на один сезон.
С 2014 по 2016 год Фэйрчайлд выступал за новокузнецкий «Металлург». В КХЛ он провел 109 матчей и набрал 36 (8+28) очков.
Последним клубом защитника был шведский «Регле».
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