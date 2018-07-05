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Минское «Динамо» продлило контракт с Павловичем
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Минское «Динамо» продлило контракт с Павловичем
Советский спорт
1 час назад
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Односторонне соглашение с капитаном команды рассчитано на год.
В прошлом сезоне Павлович в 56 матчах набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «-6».
Всего на счету игрока 263 встречи в КХЛ и 49 (26+23) результативных баллов.
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