Минское «Динамо» продлило контракт с Павловичем

Односторонне соглашение с капитаном команды рассчитано на год.

В прошлом сезоне Павлович в 56 матчах набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «-6».

Всего на счету игрока 263 встречи в КХЛ и 49 (26+23) результативных баллов.