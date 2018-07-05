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Новоуренгойские волейболисты играют в «Финале шести»
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Новоуренгойские волейболисты играют в «Финале шести» 

Красный Север 19 минут назад
Фото: Красный Север
Завтра, 6 июля, российская сборная по волейболу сыграет против американской команды в новом международном турнире «Финал шести» Лиги наций. В случае положительного исхода матча россияне обеспечат себе место в полуфинале.
В составе сборной России есть два игрока новоуренгойского «Факела»: доигровщики Егор Клюка и Дмитрий Волков. Последний является еще и капитаном команды.
Накануне вечером россияне начали свое выступление на групповом этапе «Финала шести» игрой против сборной Польши. Встреча, как отметили в пресс-службе ВК «Факел», стала по-настоящему красивой и, к радости болельщиков, завершилась победой Волкова и компании со счетом 3-1.
— В этом матче Егор Клюка поражал вариативностью атак и обманных ударов, а Дмитрий Волков, помимо атакующих действий, отличился игрой у сетки и на подаче, записав в свой актив по три блока и эйса, — прокомментировала пресс-секретарь клуба Ольга Преображенская.
Напомним, российские волейболисты завершили предварительный этап Лиги наций на втором месте и в финальном раунде, который проходит во французском Лилле, попали в группу «B», где они соседствуют с командами Польши и США. В группе «А» играют французы, сербы и бразильцы.
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