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В первых матчах сезона «Трактор» сыграет с ЦСКА, «Слованом» и «Металлургом»
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В первых матчах сезона «Трактор» сыграет с ЦСКА, «Слованом» и «Металлургом» 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Чемпионат стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона СКА. Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля (175 дней), из них 151 — игровые. Каждый из 25 клубов проведёт по 62 игры, исходя из следующего принципа: все команды сыграют друг с другом по 2 матча (итого 48).
Еще по 2 игры команды проведут друг с другом внутри своих дивизионов (10-12 матчей) и по два матча — с соперниками из других дивизионов (4 матча). Всего на первом этапе будет сыграно 775 матчей. Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций.
Отметим, что каждая из команд проведёт по 62 матча в регулярном чемпионате. Это максимальное количество за всю историю КХЛ, а также отечественных чемпионатов. Также впервые с сезона 2014/2015 удалось избежать старта регулярного чемпионата в летнее время.
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