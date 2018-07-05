В первых матчах сезона «Трактор» сыграет с ЦСКА, «Слованом» и «Металлургом»

Чемпионат стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона СКА. Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля (175 дней), из них 151 — игровые. Каждый из 25 клубов проведёт по 62 игры, исходя из следующего принципа: все команды сыграют друг с другом по 2 матча (итого 48).

Еще по 2 игры команды проведут друг с другом внутри своих дивизионов (10-12 матчей) и по два матча — с соперниками из других дивизионов (4 матча). Всего на первом этапе будет сыграно 775 матчей. Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций.

Отметим, что каждая из команд проведёт по 62 матча в регулярном чемпионате. Это максимальное количество за всю историю КХЛ, а также отечественных чемпионатов. Также впервые с сезона 2014/2015 удалось избежать старта регулярного чемпионата в летнее время.