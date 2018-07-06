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«Зенит», «Шахтер» и киевское «Динамо» интересуются бразильским защитником
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«Зенит», «Шахтер» и киевское «Динамо» интересуются бразильским защитником 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Петербургский «Зенит», киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сделали бразильскому «Атлетико Паранаэнсе» предложение по трансферу защитника Сидклея, утверждает Globo Esporte.
«Атлетико» хочет получить за 25-летнего футболиста 4 миллиона евро. Самым привлекательным на данный момент является предложение «Динамо».
Основная позиция Сидклея — левый защитник, но он может сыграть и в полузащите.
В настоящее время Сидклей играет на правах аренды за «Коринтианс».
За профессиональную карьеру Сидклей сыграл 173 матча, забил 11 голов и отдал 10 ассистов.
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