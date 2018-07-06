«Зенит», «Шахтер» и киевское «Динамо» интересуются бразильским защитником

Петербургский «Зенит» , киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сделали бразильскому «Атлетико Паранаэнсе» предложение по трансферу защитника Сидклея, утверждает Globo Esporte.

«Атлетико» хочет получить за 25-летнего футболиста 4 миллиона евро. Самым привлекательным на данный момент является предложение «Динамо».

Основная позиция Сидклея — левый защитник, но он может сыграть и в полузащите.

В настоящее время Сидклей играет на правах аренды за «Коринтианс».

За профессиональную карьеру Сидклей сыграл 173 матча, забил 11 голов и отдал 10 ассистов.